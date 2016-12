Frankfurt - Ausgehend von der Stabilisierung am US-amerikanischen Rentenmarkt dominierte in den vergangenen Handelstagen auch im Euroraum eine freundliche Markttendenz das Geschehen, berichten die Experten von Union Investment.So seien sowohl bei Staatspapieren aus den Kern- als auch den Peripheriemärkten durchweg rückläufige Renditen zu beobachten gewesen. Der den Gesamtmarkt umfassende iBoxx Euro Sovereign Index für europäische Staatsanleihen habe bis Donnerstagnachmittag 0,7 Prozent hinzugewinnen können. Die Verzinsung im Zehnjahresbereich sei in den Ländern um bis zu sechs Basispunkte gefallen. Deutsche Bundesanleihen hätten mit 0,25 Prozent rentiert, die deutsche Zinsstrukturkurve habe in den vergangenen Handelstagen vor allem über die 30-jährigen Laufzeiten (minus zehn Basispunkte) etwas flacher tendiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...