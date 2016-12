Kurzschlussreaktion oder dramatischer Wechsel in der US-Nuklearpolitik? Donald Trump fordert auf Twitter mehr Atomwaffen - und löst blankes Entsetzen aus. Die Motivation des designierten US-Präsidenten bleibt unklar.

Noch im US-Wahlkampf hat Hillary Clinton beinahe prophetisch vor Donald Trumps Verhältnis zu Atomwaffen gewarnt. "Jemand, der sich schon durch einen Tweet provozieren lässt, sollte seine Hände nicht mal in der Nähe der nuklearen Abschusscodes haben", sagte sie über das erratische Temperament des mittlerweile tatsächlich zum 45. US-Präsidenten gewählten Donald Trump. Doch die Warnung verhallte. Ab dem 20. Januar hat Trump die Finger direkt an den gefährlichsten roten Knöpfen der Welt. Am Donnerstag gab er einen ersten Vorgeschmack, wie der mächtigste Mann der Welt in spe künftig zum Nuklearwaffenarsenal der USA steht. Er leitete Weihnachtswoche mit einem beunruhigenden Tweet ein.

Die USA müssten ihre nuklearen Kapazitäten solange massiv ausbauen, verkündete Trump, bis die Welt in Sachen Atomwaffen "wieder zur Vernunft gekommen ist". Der Zeitpunkt des Tweets erscheint zunächst willkürlich, aber es ist eben ein typisch impulsiver Trump-Tweet, aus der Hüfte geschossen. In diesem Fall kam er wohl als Reaktion auf Russlands Präsident Wladimir Putin. Der hatte wenige Stunden zuvor in ähnlicher Weise davon gesprochen, die nuklearen Kräfte Russlands auszubauen und auf dem neuesten Stand zu halten. Dabei schloss Putin ausdrücklich die Entwicklung von Raketen ein, die alle bekannten Abwehrsysteme überwinden können.

Trotzdem beunruhigt der Stil von Trumps Ankündigung. Die parteilose gemeinnützige Organisation "Arms Control Association" sieht einen potenziell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...