Wie geht es heute dem Deutsche Nebenwerte-Sektor? Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 9:43 Uhr die Bilfinger-Aktie am besten: 1% Plus. Dahinter Dialog Semiconductor mit +0,7% , Hochtief mit +0,65% , Salzgitter mit +0,57% , Stratec Biomedical mit +0,55% , Bechtle mit +0,46% , Klöckner mit +0,44% , Fraport mit +0,43% , Rheinmetall mit +0,37% , BB Biotech mit +0,27% , SMA Solar mit +0,27% , Aurubis mit +0,23% , Rhoen-Klinikum mit +0,19% , Drägerwerk mit +0,11% , Fielmann mit +0,11% , Aareal Bank mit +0,04% , Wacker Chemie mit +0,04% , Evonik mit +0,01% , Carl Zeiss Meditec mit -0% , DMG Mori Seiki mit -0,02% , Fuchs Petrolub mit -0,06% , ProSiebenSat1 mit -0,1% , Pfeiffer...

