Die Chicago Stock Exchange (CHX) soll nach dem Willen einer Gruppe von Kongress-Mitgliedern nicht an chinesische Investoren verkauft werden. Die Kaufinteressenten werden von der Chongqing Casin Enterprise Group angeführt, die als Finanzinvestor auftritt.



Nachdem das Committee on Foreign Investment dem Verkauf zugestimmt hat, wenden sich die Politiker nun an die US-Börsenaufsicht SEC (Security and Exchange Commission). Diese solle den Verkauf der ältesten US-Börse (seit 1882) noch verhindern. Angeführt werden nationale Sicherheitsinteressen.



Als die CHX Holdings Inc. und Casin Enterprise im Februar 2016 den Verkauf vereinbarten, war eine Realisierung in der zweiten Jahreshälfte anvisiert worden. Der Kaufpreis soll im Bereich unter 100 Millionen Dollar angesiedelt sein.



Die bisherigen Betreiber der US-Börse betonten, dass es sich bei dem Käufer um eine internationale Investorengruppe handle.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info