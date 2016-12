Die Weltgesundheitsorganisation WHO und die US-Firma Merck & Co haben einen großen Erfolg in der Ebola-Virus-Forschung verkündet: Es sei ein sehr wirkungsvoller Impfstoff gewunden, der schon 2017 zugelassen werden soll.

Gegen das Ebola-Virus steht künftig ein wirkungsvoller Impfstoff zur Verfügung. Das Mittel sei im vergangenen Jahr in Guinea etwa 5800 Menschen verabreicht worden, wo damals die Krankheit grassierte, heißt es in einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...