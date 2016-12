Um 10: DAX steht still - Hoffnung auf einen entspannten Jahresstart 2017

Es bleibt dabei, Weihnachten steht vor der Tür und an der Börse sind die meisten und werden die letzten Bücher geschlossen. Der DAX ruht sich auf seinen 1.000 Punkten Plus seit Anfang Dezember aus und die Anleger blicken bereits jetzt ins kommende Jahr.

Es herrscht Optimismus unter den Börsianern, politische Risiken vor allem in der Eurozone durch die anstehenden Wahlen werden zunächst ausgeblendet. Nach dem turbulenten Start in dieses Börsenjahr könnte das nächste zumindest um einiges entspannter starten, so die Erwartung an der Börse.

