FMW-Redaktion

Mit bis zu 14 Milliarden Dollar hatte man maximal als Strafzahlung für die Deutsche Bank in den USA gerechnet, die man aufgrund der Emission und Platzierung von hypothekengedeckten Wertpapieren zahlen muss. Nun werden es laut Deutscher Bank insgesamt 7,2 Milliarden Dollar. Eine offizielle Bestätigung der US-Justiz ist noch nicht veröffentlicht.

3,1 Milliarden Dollar davon zahlt man als Zivilstrafe, und 4,1 Milliarden Dollar als sogenannten "Consumer Relief" als Erleichterungen direkt an Verbraucher. Da dürfte so mancher erst einmal durchatmen, dass es nur die Hälfte der möglichen Summe wurde. Dennoch ist das eine ganze Stange Geld. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Immer vorausgesetzt, dass die Deutsche Bank nur das veröffentlicht hat, was auch wirklich so mit den US-Behörden vereinbart war, fällt der Deal sehr schmeichelhaft für die Deutsche Bank aus.

Denn wohl sofort zahlen muss man nur die 3,1 Milliarden Dollar Strafe an die Justizbehörde. Die 4,1 Milliarden Dollar an die Verbraucher wird über einen Zeitraum von mindestens (!) fünf Jahren gestreckt. Im Klartext bedeutet das "Ratenzahlung". Und auch hier zahlt man ja nicht Geld, sondern gewährt bestehenden ...

