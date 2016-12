Hamburg - Die Renditen der Staatsanleihen in Deutschland und den USA sind in der abgelaufenen Berichtswoche gesunken, insbesondere nach dem Anschlag von Berlin, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die zehnjährigen Bund-Renditen seien innerhalb einer Woche um 11 Bp auf aktuell 26 Bp gefallen. Für Verunsicherung habe zudem das Scheitern der Kapitalerhöhung für die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) gesorgt. Letztere dürfte nunmehr verstaatlicht werden. Der italienische Staat habe zu diesem Zweck eine Neuverschuldung von 20 Mrd. Euro beschlossen. Mit der Freigabe der Mittel durch das Parlament werde in den nächsten Tagen gerechnet. Rein rechtlich widerspreche man mit der geplanten Verstaatlichung wohl nicht der Bankenabwicklungsrichtlinie.

