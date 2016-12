Die amerikanische Restaurant-Kette Bob Evans Farms (ISIN: US0967611015, NASDAQ: BOBE) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 34 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt an diesem Freitag (Record day war der 12. Dezember 2016). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar an die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...