Auch am Donnerstag waren die Umsätze am Markt mal wieder äußerst dünn. Nach fünf Gewinntagen in Folge schloss der DAX auch mal wieder im negativen Bereich. Allerdings nur leicht. 13 Punkte ging es nach unten für den DAX. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR gibt zum Jahresausklang einen kleinen Ausblick auf den DAX im Jahr 2017. Der DAX-Experte analysiert das aktuelle Umfeld beim Deutschen Leitindex und erläutert wichtige Marken und Widerstände.