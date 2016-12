Der Stoxx Asia/Pacific 600 gewann zuletzt 0,04 Prozent auf 177,15 Punkte. Die Tokioter Börse war am Freitag feiertagsbedingt geschlossen. In China fiel der CSI 300 , der die grössten Werte an den Festlandbörsen Shanghai und Shenzhen abbildet, um 0,84 Prozent auf 3307,60 Punkte. Auf Wochensicht resultierte daraus ein Verlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...