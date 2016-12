Merck mit Sitz in Darmstadt ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Pharma und Chemie. Mit Anfängen im Jahr 1668 ist es das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist Mehrheitseigentümerin mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Kapital. Die Aktivitäten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...