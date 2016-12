Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Tag vor dem verlängerten Weihnachtswochenende kaum verändert in den Handel gestartet. Während viele Börsianer ihre Bücher bereits geschlossen haben und sich auf einen ruhigen Wochenausklang eingestellt haben, sorgen nun die Einigungen der Credit Suisse und der Deutschen Bank im US-Hypothekenstreit zumindest im Bankensektor für Bewegung. Bei der CS fällt damit noch vor dem Jahreswechsel ein gewichtiger Unsicherheitsfaktor weg, was den Aktienkurs allerdings nur leicht ansteigen lässt.

Ansonsten bleibt das Geschäft an den internationalen Finanzmärkten von vorweihnächtlicher Ruhe geprägt. Auch die Wall Street gab am Vorabend nur leicht nach und zeigt den europäischen Börsen somit keine klare Richtung an. Die Blicke der Anleger seien bereits auf das neue Börsenjahr 2017 gerichtet, meint ein Händler. Dabei dürfte der Leitindex SMI das Jahresminus von gut 6% wohl kaum mehr aufholen. Die Börsenstimmung für das neue Jahr sei aber trotz politischer Unsicherheiten von Optimismus geprägt. Am Berichtstag dürften US-Konjunkturdaten (schwebende Hausverkäufe, Konsumentenvertrauen Uni Michigan) nur wenig Beachtung finden.

Der Swiss Market Index (SMI) tritt um 9.30 Uhr mit 8'237,86 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. Auch der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sowie der breite ...

