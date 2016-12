Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die beiden Grünen-Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir haben Forderungen zurückgewiesen, als Reaktion auf den Berliner Terroranschlag nun die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko zu sichereren Herkunftsländern zu erklären. Die Grünen bekräftigten damit ihre Ablehnung eines solchen Vorhabens der großen Koalition, das wegen ihres Widerstandes im Bundesrat nicht verwirklicht werden kann. Özdemir übte aber starke Kritik an Tunesien.

"Der Fall des Tatverdächtigen Amri hat mit dem zweifelhaften Instrument der sicheren Herkunftsstaaten nichts zu tun", sagte Peter der Rheinischen Post. Wer hier einen Zusammenhang konstruiere, dem gehe es nicht um Lösungen, sondern "nur um politische Stimmungsmache". Zielführender als Asylverschärfungen sei eine Personalverstärkung bei der Registrierung und Antragsbearbeitung, meinte sie.

Özdemir betonte in der Bild-Zeitung, es komme nun darauf an, "dass es mit den Maghreb-Staaten endlich Rücknahmeabkommen gibt, anstatt wertvolle Zeit mit Symbolpolitik zu verplempern". Tunesien warf er vor, die Abschiebung des mutmaßlichen Berliner Attentäters Anis Amri verzögert zu haben. "Es kann nicht sein, dass manche Länder über Unterstützung dankbar sind, aber sich weigern, Verbrecher aus ihren Ländern wieder aufzunehmen."

Özdemir forderte, Migranten wie Amri, die als potentielle Gefährder erkannt worden seien, künftig schneller abzuschieben. "Wir sind gut beraten, genau zu prüfen, ob es in diesem Fall Versäumnisse bei der Umsetzung geltenden Rechts gab", sagte er. "Und wenn es Sicherheitslücken gibt, sollten wir Defizite schnell und effektiv abstellen."

Diskussion um Transitzonen geht weiter

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner betonte im Deutschlandfunk, im Fall des Verdächtigen für den Berliner Anschlag hätte es auch nicht geholfen, wenn mehr Länder als sichere Herkunftsstaaten eingestuft würden. Das Problem seien in diesem Fall tatsächliche Abschiebehindernisse gewesen. Stegner verlangte aber mehr Überwachung von Gefährdern. Es müsse mehr Personal geben, um die Überwachung zu verstärken, und für Gefährder, deren Asylverfahren abgeschlossen sei, müsse die Abschiebehaft verlängert werden.

Der SPD-Politiker wandte sich erneut gegen Forderungen aus der Union nach der Einrichtung so genannter Transitzonen für Flüchtlinge. "Das gehört zu den unsinnigen Vorschlägen", sagte er. Solche Zentren seien mit dem Asylrecht unvereinbar.

Die Forderung nach der Einrichtung solcher Zonen war nach dem Anschlag von mehreren CSU-Politikern wieder aufgebracht worden. CSU-Chef Horst Seehofer hatte bereits am Tag nach dem Lkw-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin eine Neujustierung der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik gefordert. Laut ihrem Generalsekretär Andreas Scheuer will die CSU "alle Fragen nach allen Richtungen auf den Prüfstand stellen" und in den nächsten Tagen Vorschläge machen.

Die Schaffung von Transitzonen an der Grenze analog zu den Transitbereichen auf Flughäfen wurde bereits 2015 umfassend diskutiert. Eine Umsetzung scheiterte aber am Widerstand der SPD, die stattdessen dezentrale "Registrierungs- und Einreisezentren" innerhalb Deutschlands favorisierte.

