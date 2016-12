Bad Marienberg - Im Jahr 2014 gab es in Deutschland 41,0 Millionen Wohnungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Basis von Ergebnissen des Mikrozensus weiter mitteilt, waren das 570.000 Wohnungen oder 1,4% mehr als 2010. Rund 39,2 Millionen aller Wohnungen befanden sich in Wohngebäuden (95,5%), 1,4 Millionen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum (3,4%), 451.000 in Wohnheimen (1,1%) und 8.000 in bewohnten Unterkünften (0,0%).

