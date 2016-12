Potsdam (ots) - refund.me, der internationale Dienstleister für die Rechte von Fluggästen, unterstützt Klagen von Fluggästen gegen Tuifly. Anlass für das gerichtliche Vorgehen ist die Weigerung von Tuifly, Fluggäste zu entschädigen, die im Oktober durch Flugausfälle massiv betroffen waren.



"Da Tuifly sich weigert, Fluggäste zu entschädigen gehen wir mit unseren Kunden vor Gericht. Es kann und darf nicht sein, dass berechtigte Ansprüche von Passagieren nicht erfüllt werden." erklärt Eve Büchner, die Gründerin von refund.me.



Mit den Klagen will refund.me einen Musterfall schaffen, um die Rechte der Passagiere eindeutig zu klären und durchzusetzen.



Ursache für die Flugausfälle war die massenhafte Krankmeldung von Kabinenpersonal.



Die Fluglinie beruft sich auf außergewöhnliche Umstände. Reiserechtsexperten werten den Umstand jedoch als normales betriebliches Risiko, das nicht zu Lasten der Passagiere gehen dürfe.



Rekordzahl an Beschwerdefällen



Im Jahr 2016 ging bei refund.me eine stark steigende Zahl von Ansprüchen wegen Flugverspätungen und Ausfällen ein.



Auch bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) gab es 2016 1200 mehr Beschwerden gegen Fluglinien als 2015.



Minister Dobrindt und Maas müssen handeln



Eve Büchner sieht akuten Handlungsbedarf bei den zuständigen deutschen Ministerien:



"Wenn Fluglinien Verbraucherrechte missachten sind Verkehrsminister Dobrindt und Verbraucherschutzminister Maas gefordert einzuschreiten."



Über refund.me



Als globaler Dienstleister unterstützt das 2012 von der Unternehmerin Eve Büchner gegründete Start-up refund.me (https://refund.me/) Flugpassagiere und Geschäftsreisende bei der Durchsetzung ihrer Entschädigungsansprüche für Verspätungen, Flugausfälle, verpasste Anschlussflüge und Umbuchungen entsprechend der EU Verordnung (EG) 261/2004.



