SAP am Allzeithoch: (Turbo)-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Laut einer im BNP-Newsletter "Daily Aktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der SAP-Aktie die Chance, auf neue Höhen anzusteigen. Hier die Analyse:

"Rückblick: SAP markierte am 23. September 2016 ein Allzeithoch bei 82,60 EUR. Danach schwenkte der Wert in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese spielt sich zwischen diesem Hoch und dem alten Allzeithoch bei 75,75 EUR aus dem Dezember 2015 ab. Seit Dienstag notiert die Aktie des Softwareriesen am Widerstand bei 82,60 EUR. Bis auf 83,16 EUR kletterte sie bereits. Allerdings fiel der Wert gestern wieder leicht unter 82,60 EUR zurück.

Ausblick: Dieser Rückfall stellt aber noch kein Verkaufssignal dar, da die Unterstützung bei 81,40 EUR noch intakt ist. Erst ein Rückfall auch unter diese Marke müsste als Verkaufssignal gewertet werden. Danach wäre mit Abgaben in Richtung 75,75 EUR zu rechnen. Solange dieses Signal aber nicht vorhanden ist, hat SAP gute Chancen auf einen signifikanten Ausbruch über 82,60 EUR und eine anschließende Rally in Richtung 90,00 EUR."

Wenn die SAP-Aktie, die derzeit bei 82,19 Euro notiert, das alte Allzeithoch überwindet und in den nächsten zwei Wochen auf ihrem Weg zum bei 90 Euro liegenden Kursziel zumindest die Marke von 86 Euro erreicht, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 84 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 84 Euro, Bewertungstag 15.2.17, BV 0,1, ISIN: DE000HU6SY85, wurde beim SAP-Aktienkurs von 82,19 Euro mit 0,15 - 0,16 Euro gehandelt.

Wenn die SAP-Aktie in den nächsten zwei Wochen auf 86 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,32 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 79,16 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 79,16 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR09U66, wurde beim Aktienkurs von 82,19 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro taxiert.

Wenn der Kurs der SAP-Aktie in den nächsten Tagen auf 86 Euro, dann wird der sich der innere Wert des derzeit 24,9-fach gehebelten Turbo-Calls auf 0,68 Euro (+106 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de