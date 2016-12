Bonn - Die zahlreichen, gestern veröffentlichten US-Konjunkturdaten hatten keine nachhaltige Bewegung an den Rentenmärkten zur Folge, so die Analysten von Postbank Research.Zwar sei die Rendite 10-jähriger USTreasuries im Tagesverlauf zunächst um 4 Basispunkte auf 2,58% geklettert, habe dann jedoch wieder nachgegeben und gestern Abend mit 2,55% um gerade einmal 1 Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag gelegen. In einem kurz vor den Feiertagen dünnen Handel sei die 10/jährige Bundrendite gestern ebenfalls um 1 Basispunkt auf 0,26% gestiegen, während 5- und 2jährige Bundesanleihen mit -0,50% beziehungsweise -0,79% nahezu unverändert zum Vortag rentiert hätten. (23.12.2016/alc/a/a)

