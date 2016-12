In der Auseinandersetzung um hypothekengedeckte Wertpapiere und weitere Verbriefungstransaktionen zwischen 2005 und 2007 in den USA ist ein Vergleich vereinbart worden: Die Deutsche Bank werde eine Zivilbuße in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar zahlen, weitere 4,1 Milliarden Dollar für betroffene Verbraucher kommen unter dem Stichwort "Consumer Relief" hinzu. Der Vergleich steht laut Deutscher Bank noch unter Vorbehalt.



Für die Gewährung der "Erleichterungen" sind mindestens fünf Jahre vorgesehen, unter anderem in Form veränderter Darlehensbedingungen.



Für das vierte Quartal rechnet die Deutsche Bank im Zusammenhang mit der Zivilbuße mit einer Belastung von etwa 1,17 Milliarden Dollar. Das vorläufige Jahresergebnis für 2016 soll am 2. Februar 2017 veröffentlicht werden.



Die Aktie der Deutschen Bank verteuerte sich zu Beginn des Handels auf bis zu 18,58 Euro.



