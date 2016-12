Die Regierung in Rom rettet die angeschlagene Banca Monte dei Paschi di Siena mit einem in der Nacht beschlossenen Notfall-Dekret. Darin wird angeordnet, einen Fonds mit 20 Milliarden Euro zu bilden, mit dem auch andere Krisenbanke gestützt werden sollen. Dazu Finanzminister Pier Carlo Padoan: "Wir müssen jetzt schauen, ob auch andere Banken um Hilfe bitten."



Monte dei Paschi benötigt bis zum Jahresende 5 Milliarden Euro zum Ausgleich von Verluste bei der Auslagerung fauler Kredite. Es gelang der Bank nicht, die Mittel mit eigenen Maßnahmen am Markt aufzunehmen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info