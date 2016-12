Berlin (ots) -



Grinch oder Weihnachtsfreak? Vom traditionellen Skorpion zum ausgeflippten Wassermann - die Sterne beeinflussen, wie wir das Weihnachtsfest feiern. Die Plattform Mein-wahres-ich.de hat ein spezielles Weihnachtshoroskop erstellt, das die Eigenschaften der Sternzeichen widerspiegelt:



Steinbock (22.12. - 20.01.)



Der Steinbock ist ein echter Weihnachtsmuffel! Geschenke kaufen, die Nadeln des Weihnachtsbaumes, das kalte Wetter - alles nervt ihn irgendwie. Doch trotzdem feiert er das Fest mit seinen Lieben, wenn auch lieber im kleinen Kreis. Dabei kommt er dann doch in Weihnachtsstimmung und gewinnt dem Ganzen am Ende immer noch etwas ab.



Wassermann (21.01. - 19.02.)



Der Wassermann feiert Weihnachten weniger traditionell: Der Weihnachtsbaum bekommt eine bunte Lichterkette statt der Deko von Oma und Opa, bei den Geschenken handelt es sich um kleine Spaßgeschenke und auch nach der Weihnachtsfeier hält er sich gern alle Türen offen. Vielleicht schaut er ja noch bei einer anderen Feier vorbei.



Fische (20.02. - 20.03.)



Fische denken beim Weihnachtsfest vor allem an diejenigen, die bedürftig sind und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Dabei geht es nicht um große Geschenke, sondern um Zeit, Aufmerksamkeit, Achtung und vielleicht ein kleines Leckerchen für den Hund oder die Katze. Sie selbst nehmen sich an Weihnachten jedoch lieber zurück und erwarten keinen teuren Schnickschnack.



Widder (21.03. - 20.04.)



Beim Widder läuft alles effizient und nach Plan: Andere Sternzeichen tragen noch gemütlich alle Geschenke zusammen, da ist der Widder schon längst fertig. Ebenso schnell ist er auch beim Verteilen der Geschenke und beim Schmücken des Weihnachtsbaumes. Bloß nicht zu viel Zeit verlieren!



Stier (21.04. - 20.05.)



Der Stier liebt sein trautes Heim, welches an Weihnachten liebevoll geschmückt ist. Natürlich gibt es auch einen mit Lichterkette, Kugeln und Strohstern geschmückten Weihnachtsbaum. In der Wohnung riecht es angenehm nach Früchtepunsch und der Gottesdienst an Heiligabend steht auch schon lange fest. Ein perfekter harmonischer Weihnachtsabend.



Zwillinge (21.05. - 21.06.)



Für den Zwilling ist das Weihnachtsfest deshalb besonders schön, weil er die Leute um sich versammelt, die ihm wichtig sind. Egal ob Verwandte, Freunde oder Bekannte, der Zwilling genießt die vielen Gespräche an den Feiertagen. Nebenbei werden Weihnachtsgrüße via Whatsapp und Facebook versendet und das Handy klingelt regelmäßig, schließlich darf niemand vergessen werden.



Krebs (22.06. - 22.07.)



Für den Krebs ist Weihnachten in erster Linie ein großes Familienfest. Da kommen alle Generationen zusammen, feiern gemeinsam unter dem schön geschmückten Weihnachtsbaum, singen Lieder und trinken Glühwein. Dabei dürfen natürlich die Weihnachtsgans und die bunten Teller mit Plätzchen und Schokolade nicht fehlen.



Löwe (23.07. - 23.08.)



Die "stille Nacht" gibt es beim Löwen definitiv nicht: Er sorgt dafür, dass das Weihnachtsfest eine große Party wird, über die später alle reden werden. Die Geschenke sind hochwertig, das Essen erstklassig und es fließt Champagner in Strömen. Klar, dass er auch Lieder oder Gedichte vorbereitet hat, die er vor versammelter Mannschaft zum Besten gibt.



Jungfrau (24.08. - 23.09.)



Die praktisch orientierte Jungfrau hält nicht viel von Weihnachten: Es ist ein einziges Konsumfest, bei dem alle angehalten sind, sich gegenseitig Geschenke machen zu müssen. Ihr wäre es lieber, darauf zu verzichten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Dass die Familie zusammenkommt und gemeinsam ein paar schöne Tage verbringt.



Waage (24.09. - 23.10.)



Eine Waage braucht an Weihnachten absolute Harmonie. Ein Fest mit einer Waage ist absolut friedfertig, denn sogar kleine Unstimmigkeiten werden von ihr im Keim durch teilweise übertriebene Höflichkeit erstickt. Bei unpassenden Geschenken wird in jedem Fall Begeisterung vorgetäuscht - Hauptsache alles verläuft harmonisch.



Skorpion (24.10. - 22.11.)



Tradition ist für Skorpione sehr wichtig beim Weihnachtsfest: Der Weihnachtsbaum trägt Strohsterne, die schon bei den Großeltern damals den Baum geschmückt haben. Auch der Gottesdienst gehört wie jedes Jahr mit zum Programm, ebenso wie das klassische Weihnachtsessen mit den Lieben.



Schütze (23.11. - 21.12.)



Schützen denken und reden in der Weihnachtszeit viel über die ungleiche Verteilung der Dinge in der Welt. Spenden an Benachteiligte gehören für sie deshalb auch zum Fest. Sein eigenes Weihnachtsfest ist eher prunkvoll: Er selbst sorgt für sich und seine Familie für eine reich gedeckte Weihnachtstafel und sehr üppige Geschenke.



