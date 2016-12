Du hast bestimmt auch schon von der Geschichte gehört, wie Netflix (WKN:552484) Mitgründer und CEO Reed Hastings die Idee für ein neues Videoverleih-Format hatte, als die ehemalige Videothek-Kette Blockbuster für eine verspätete Rückgabe des Filmes Apollo 13 von ihm 40 US-Dollar verlangte. Ausgerüstet mit 750 Mio. US-Dollar, die ihm der Verkauf seines ersten Startups einbrachte, wurde Hastings zunächst mit seiner DVD-per-Post-Geschäftsidee und dann mit dem digitalen Video-Streaming-Dienst zum Vorreiter einer Branche, in der es für Blockbuster keinen Platz mehr gab.



Viele erinnern sich noch an den Qwikster-Zwischenfall. Als der Streaming-Dienst an den Start ging, entschied sich Netflix, den klassischen DVD-Versand völlig eigenständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...