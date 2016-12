Unterföhring (ots) - Carmen Hanken, die Ehefrau des am 10. Oktober 2016 überraschend verstorbenen Tierchiropraktikers Tamme Hanken, blickt hoffnungsvoll ins neue Jahr und freut sich auf ihre neue Sendung bei kabel eins: "Ich möchte zusammen mit dem Hankenhof-Team weiter in Tammes Sinne wirken und Tieren Gutes tun - mit dem guten Geist von Tamme, der für immer an unserer Seite stehen wird." In der sechsteiligen Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" zeigt kabel eins ab 7. Februar 2017 immer dienstags um 20:15 Uhr, wie Carmen Hanken und ihre Mitarbeiter das Lebenswerk des legendären Knochenbrechers Tamme Hanken fortführen. Für Carmen besonders wichtig: Wie geht es Tammes tierischen Patienten von einst heute? Um das herauszufinden reist die 56-Jährige zusammen mit ihrer Magd Becki unter anderem nach Kalifornien und stattet Auswanderin Natalia und ihrem Pferd Biscuit einen Besuch ab. In bisher unveröffentlichten Szenen erleben die Zuschauer erneut einzigartige und emotionale Momente mit dem unvergessenen Tierflüsterer Tamme Hanken.



Produziert wird "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" von Dreiwerk Entertainment.



"Neues vom Hankenhof - Tamme forever" - sechs Folgen ab 7. Februar 2017 immer dienstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.



Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Barbara Stefaner Kommunikation/PR - Factual & Sports Tel.: 089/9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Alina Jahrmarkt Tel.: 089/9507-1191 Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.com



OTS: kabel eins newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7841.rss2