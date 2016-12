Wien - Der auf einer privatwirtschaftlichen Lösung basierende Rettungsplan der Monte dei Paschi ist gescheitert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die beiden Debt/Equity-Swaps hätten nur EUR 2 Mrd. erreicht und der Ankerinvestor Katar sei nun ebenfalls nicht mehr an einer Beteiligung an der Bank interessiert. Für die Kapitalerhöhung von EUR 5 Mrd. werde nun mit hoher Wahrscheinlichkeit der italienische Staat einspringen (müssen). Dies würde nach geltenden EU-Richtlinien (BRRD) eine Verlustbeteiligung von nachrangigen Investoren nach sich ziehen.

