Der deutsche Aktienindex DAX stieg in den ersten Handelsstunden an, nachdem die Deutsche Bank und das US Justizministerium verkündeten, dass eine Vereinbarung getroffen wurde, dass die mögliche Strafe von 14 Milliarden US-Dollar auf 7,2 Milliarden US-Dollar gesenkt wird. Diese Lösung kommt nun für die Deutsche Bank nach vielen Monaten der Ungewissheit. Die Zukunft der Bank war sehr ungewiss nach den ...

