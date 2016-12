EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / Ergebnis der Annahme des Kaufanbotes für die von der Investkredit Funding Ltd. ausgegebene Hybridkapitalanleihe (ISIN DE 0009576108) (23. Dezember 2016)

Die immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, Republik Österreich, FN 116476p ("immigon") hat am 1.12.2016 den Start eines Kaufangebots für die noch ausstehenden Stücke der von der Investkredit Funding Ltd. ausgegebenen Hybridkapitalanleihe (ISIN DE 0009576108) (die "Hybridkapitalanleihe") angekündigt und dieses am 1.12.2016 veröffentlicht. Die Inhaber der Hybridkapitalanleihe wurden eingeladen, diese der immigon zum Kauf gegen Barzahlung eines Preises von 75 % des Nennbetrags der Hybridkapitalanleihe anzubieten. Die Angebotsfrist endete am 22.12.2016 um 17:00 Uhr MEZ.

Der Vorstand der immigon hat nach Evaluierung der Angebote am 23. Dezember 2016 beschlossen, die eingelangten Angebote zu einem Gesamtnominale iHv EUR 1.955.000 anzunehmen. Als Valutatag hinsichtlich der zum Kauf angenommenen Stücke der Hybridkapitalanleihe wurde der 29.12.2016 fixiert.

Weiters wurde das bereits vorliegende Kaufanbot von zwei (miteinander verbundenen) Inhabern, wie in der Ad-hoc Meldung vom 1.12.2016 veröffentlicht, angenommen und ein Nominale iHv von insgesamt EUR 12.618.000 gekauft.

Das ausstehende Nominale der gegenständlichen Hybridkapitalanleihe reduziert sich als Folge der obigen Vorgänge auf EUR 10.496.000.

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:

Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen:

ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen der immigon sind:

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462, AT000B059456

Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG

Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt Rückfragehinweis: Thomas Heimhofer immigon portfolioabbau ag Mobil: +43 (0) 676 790 7890 Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

