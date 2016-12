DAX - Frohe Weihnachten!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Mittag,

der DAX® fiel gestern tatsächlich noch einmal zurück und markierte ein Tagestief bei 11.428,77 Punkten. Anschließend ging es wieder nach oben. Die Marke von 11.430 Punkten konnte also gehalten werden und auch der Widerstand bei 11.480 Punkten hat weiter Bestand, da die heutige Kaufwelle zunächst dort stoppte.

An den Grundaussagen ändert sich folglich nichts. Kurzfristig ist der Index zwischen 11.480 und 11.430 Punkten neutral zu sehen. Ein Ausbruch über die obere Rangebegrenzung bei 11.480 Punkten könnte eine Kaufwelle in Richtung der 11.600-Punkte-Marke bewirken. Das dürfte aber mit Blick auf das nahende Jahresende das Maximale sein, was der Index noch erreichen kann. Auch eine Fortsetzung der Range ist aufgrund des kaum vorhandenen Handelsvolumens bis zum Jahresende denkbar.

Unter 11.430 Punkten könnte der Index dagegen etwas Luft ablassen und auf die Marke von 11.360 Punkten zurücksetzen. Des Weiteren liegen Unterstützungen im Chart bei 11.320 und 11.275 Punkten. Grundsätzlich liegt bislang noch keine Trendumkehrformation vor, weshalb die Käufer weiter die besseren Karten haben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein frohes Weihnachtsfest!

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.12. bis 23.12.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2011 - 01.12.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU67DK 13,45 10.140 8,50 31.03.2017 DAX® Index HU6E2R 20,73 9.410 5,52 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.12.2016; 10:40 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU681X 14,51 12.900 7,95 31.03.2017 DAX® Index HU6813 4,01 11.840 29,10 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.12.2016; 10:42 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Frohe Weihnachten! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).