Die nordkoreanische Gesellschaft ist vollständig militarisiert. Das spiegelt sich auch in der Ausbildung von Wissenschaftlern wider. Wer dem Regime als Atomforscher oder Raketenbauer dient, wird Privilegien überhäuft.

Gewehr anlegen, zielen und schießen - so lernen junge Nordkoreaner Chemie im neuen Wissenschaftszentrum in Pjöngjang. Auf einen Bildschirm ist das Periodensystem der Elemente projiziert, in drei Meter Abstand liegen die Modellwaffen bereit. Trifft der Schütze beispielsweise das Feld mit "Po", erscheint auf dem Bildschirm alles, was es über das Element Polonium zu wissen gibt. "Den jungen Studenten gefällt das", sagt ein Angestellter und zielt selbst auf das Periodensystem.

Die nordkoreanische Gesellschaft ist durch und durch militarisiert. Das spiegelt sich auch im Gebäude des Wissenschafts- und Technologiezentrums wider, mit dem sich Machthaber Kim Jong Un ein Denkmal gesetzt hat. Im Zentrum des Baus in Form eines Atoms steht ein Modell der nordkoreanischen Unha 3-Rakete, die einst in der Lage sein soll, die USA nuklear anzugreifen.

Das dieses Jahr eröffnete Zentrum ist eines der Vorzeigeprojekte von Kim Jong Un in der Hauptstadt, in das trotz der Armut im Land viel Geld floss. In nur zehn Monaten bauten Soldaten das beeindruckende ...

