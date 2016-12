Aufatmen bei der Deutschen Bank: Der Deal mit den USA wurde noch vor Weihnachten unter Dach und Fach gebracht. Insgesamt 6,9 Milliarden Euro (7,1 Milliarden Dollar) zahlt der Konzern in einem Vergleich für windige Hypothekengeschäfte an das Justizministerium und die geschädigten Kunden. DER AKTIONÄR erklärt, was die Buße für Anleger bedeutet.

