Paris - An Europas wichtigsten Aktienmärkten hat am letzten Handelstag vor Heiligabend eine freundliche Grundstimmung dominiert. Die deutlichsten Kursgewinne wurden dabei an der italienischen Börse registriert, die von staatlichen Hilfsmassnahmen für den problembehafteten heimischen Bankensektor profitierte. Auch wegen anderer bedeutender Nachrichten standen europäische Bankenwerte im Mittelpunkt des Anlegerinteresses.

Der EuroStoxx 50 gewann am Vormittag 0,16 Prozent auf 3274,71 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent an. Der Pariser CAC 40 rückte am Freitag um 0,06 Prozent auf 4837,57 Punkte vor. Der Londoner FTSE-100-Index notierte nahezu unverändert bei 7064,70 Zählern.

In den europäischen Handelssälen gehe es heute noch ruhiger zu als in den vergangenen Tagen, sagten die Marktexperten der Postbank. "Grundsätzlich sollten daher Kursbewegungen, die an Tagen mit schwachen Umsätzen stattfinden, nicht automatisch als der Startpunkt eines neuen Auf- oder Abwärtstrends interpretiert ...

