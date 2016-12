Der Spezialist für Immuntherapien in den Bereichen Onkologie und Infektionskrankheiten, Mologen, geht mit neuer Wandelanleihe an den Start: Ausgegeben werden bis zu 499.999 TSV zu je 10 EUR, der Gesamtnennbetrag beläuft sich somit auf maximal knapp 5 Mio. EUR. Das Angebot adressiert in erster Linie bestehende Aktionäre. Die neue Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 19. Januar 2025 soll ...

