Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Nettovermögen der privaten Haushalte des Euroraums hat sich nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) zwischen 2010 und 2014 um rund 10 Prozent verringert. Hauptursache war laut EZB der Wertverlust bei Immobilien und, zu einem geringeren Grad, ein Anstieg der Verschuldung. Das Vermögen der deutschen Haushalte allerdings nahm in diesem Zeitraum zu. An der zweiten Haushaltsbefragung der EZB nahmen 84.000 Haushalte in 18 Ländern teil.

Der Median des Vermögens abzüglich Schulden der privaten Haushalte des Euroraums sank im Jahr 2014 auf 104.100 Euro. Im Jahr 2010, für das die EZB 2013 Zahlen veröffentlicht hatte, waren es 116.300 Euro gewesen. Das Nettovermögen der Deutschen war zwar weiterhin stark unterdurchschnittlich, es stieg aber um 10 Prozent auf 60.800 (55.100) Euro. Das Nettovermögen der Franzosen verringerte sich um 9 Prozent auf 113.300 Euro, das der Italiener um 22 Prozent auf 146.200 Euro und das der Griechen um 40 Prozent auf 65.100 Euro.

82,2 Prozent des Vermögens der privaten Haushalte des Euroraum waren Realwerte, 17,8 Prozent Finanzwerte. 49,5 Prozent des Vermögens bestand aus selbst genutzten Wohnimmobilien. Laut EZB nahm die Vermögensungleichheit im Euroraum zwischen 2010 und 2014 marginal zu. Der Anstieg des sogenannten Gini-Koeffizienten auf 68,5 (zuvor: 68,0) Prozent liege innerhalb des Messfehlers.

Seit 2014 ist die Wirtschaft des Euroraums weiter gewachsen, zudem hat die EZB ihre Geldpolitik stark gelockert. Beides dürfte zu einem Preisanstieg bei Vermögenswerten geführt haben.

December 23, 2016 05:04 ET (10:04 GMT)

