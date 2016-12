Die günstige Einigung mit dem US-Justizministerium lässt Deutsche-Bank-Vorstandschef John Cryan Luft zum Atmen.

Es ist schon reichlich absurd, dass eine Strafe von insgesamt sieben Milliarden Dollar eine rundum gute Nachricht ist. Doch der nun von der Deutschen Bank mit dem US-Justizministerium vereinbarte Vergleich fällt nur halb so hoch aus wie dessen erste Forderung.

Die Bank wird er eine Milliarde Euro im vierten Quartal kosten, an Rechtskosten in dieser Höhe hat man sich in Frankfurt längst gewöhnt. Die Deutsche Bank muss damit ungefähr so viel zahlen wie ihre Wettbewerber. Auch wenn die Beurteilung bei US-Strafen schwer fällt: Das Ergebnis scheint damit einigermaßen gerecht.

Die Strafe ist hoch, aber nicht zu hoch. Denn es bleibt Luft zum Atmen. Die Bank steht unter Stress, aber sie bleibt zumindest Herr ihres Schicksals. Sie muss zukunftsträchtige Geschäfte wie die Vermögensverwaltung nicht zwingend verkaufen. Sie muss den Sparkurs nicht dramatisch und damit womöglich über Gebühr verschärfen. Und sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...