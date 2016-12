Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist nach Angaben des italienischen Innenministers bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen worden. Innenminister Marco Minniti bestätigte den Tod Amris bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in Rom. "Es ist ohne Zweifel Anis Amri", sagte Minniti. Amri sei in der Nacht erschossen worden, nachdem er seinerseits sofort eine Pistole gezogen und geschossen habe.

