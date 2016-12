Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben in ihrer neuesten Analyse zum Immobilienkonzern conwert das Kursziel für die Aktien des Unternehmens von 15,60 auf 17,00 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Hold" bleibt unverändert.

Im Fokus für das Expertenteam um Christian Bader steht die Übernahme conwerts durch die Vonovia. Die Deutschen sicherten sich bereits 71,54 Prozent an dem Wiener Immobilienkonzern. Auch auf den Verkauf von kommerziell genutzten Anlagen wird eingegangen. Die Einnahmen dieser sollen Kapazitäten für den Kauf von Immobilien in Deutschland freisetzten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2,26 Euro für 2016, sowie 1,26 bzw. 1,31 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2016, sowie 0,57 bzw. 0,65 Euro für 2017 bzw. 2018.

Am Freitag zu Mittag notierten die conwert-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,12 Prozent bei 16,34 Euro.

