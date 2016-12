FMW-Redaktion

Seit der Wahl Donld Trumps zum US-Präsidenten ist die Wall Street elekrisiert: hurra, Unternehmenssteuern runter, weniger Regulierung - das ist der Stoff, aus dem die Träume sind, aus dem die Trump-Rally entstand. Aber Vorsicht, sagt nun jemand, der offensichtlich zum Trump-Team gehört, aber anonym bleiben will, gegenüber dem amerikanischen Finanzsender CNBC.

Weniger Steuern, weniger Regulierung, ja gezielte Deregulierung - das ist klassische Politik der Republikaner, zuletzt vor allem unter Ronald Reagan extrem praktiziert. Nun aber warnt dieser Insider aus dem Trump-Umfeld, dass dies nur eine Seite der kommenden Regierung sei. Denn bislang gehörte es gewissermaßen zur "Orthodoxie" der Republikaner, dass freie Märkte eben auch bedeutet, dass Unternehmen auch völlig frei sind in ihren Entscheidungen - also eben auch in der Entscheidung, Standorte in den USA dicht zu machen und dafür in Ländern wie Mexiko oder China neu aufzubauen.

Mit der "heuligen Kuh" namens freier Markt sei es aber nun vorbei, sagt der Trump-Insider. Wer Produkte herstelle und damit dem eigenen Land helfe - wunderbar. Aber wer meine, weiter Jobs und Standorte in den USA schließen zu ...

