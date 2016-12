Ein libysches Flugzeug ist offenbar entführt worden und auf Malta gelandet. Er sei über eine "potentielle Entführungssituation" informiert worden, teilte der maltesische Premierminister Joseph Muscat über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Sicherheits- und Notfallkräfte stünden demnach bereit. Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Maschine um einen Airbus A320 mit 118 Personen an Bord. Ein Entführer habe gedroht, das Flugzeug in die Luft zu sprengen schreibt die "Times of Malta". Eigentlich sei der Flug der Afriqiyah Airways, einer staatlichen libyschen Fluggesellschaft mit Sitz in Tripolis, ein Inlandsflug gewesen.