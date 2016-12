Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottenbach-Zürich, München, Wien (pts009/23.12.2016/11:55) - Wie sieht man, ob eine Homepage nachhaltig ist und wirkt? Erstens erscheint die Homepage auf externen Geräten in den Suchergebnissen auf der ersten Seite (für alle relevanten Keywords). Zweitens ist die Mehrwert-Information überzeugend und sofort ersichtlich, sodass die Besucher sich vertieft informieren und vermehrt Anfragen oder Bestellungen generiert werden. Die Webseite der Unternehmung ist entscheidend für den Erfolg im Internet-Marketing Wettbewerb. Die Experten von Effiprom.com bieten eine kostenfreie Chancen-Analyse (schriftlich), basierend auf den Internet-Suchergebnissen der interessierten Unternehmung. Die kostenfreie Expertise ist abrufbar unter http://www.effiprom.com . Nachhaltige Webseiten erkennt man durch das Erscheinen auf der ersten Seite, wenn Keywords eingegeben werden, welche die Zielpersonen oft verwenden. Wichtig: Die Geräte mit denen man die Homepage selbst oft besucht, sind dafür nicht relevant (Die Kontrolle sollte auf externen Geräten stattfinden). Erfolgreiche nachhaltige Hompages erreichen bei Google AdWords ein führendes Ranking, günstigere Kosten und Platzierung in den AdWords auf der ersten Seite. Doppel-Ergebnisse (Suche und AdWord) auf der ersten Seite wirken stärker. Grosse Optimierungs-Chancen im Internet-Marketing Chancen-Analysen von Spezialisten bringen es an den Tag: Praktisch alle untersuchten Unternehmen haben Optimierungs-Bedarf. Folgende Haupt-Kriterien sollten dringend überprüft werden: 1. Handy-Tauglichkeit und Responsiveness der Homepage Erfüllt die Webseite die offiziellen Kriterien von Google für mobile friendlyness und responsiveness? 2. Suchergebnis auf erster Seite Erreicht die Homepage die erste Seite der Suchergebnisse bei ALLEN relevanten Keywords der Branche? 3. Überzeugende Content-Qualität Wie ist das Rating bei Google für die wichtigen Keywords der Branche? 4. Mehrwert und Profilierung durch wertvollen Content Wurden dieses Jahr höhere Konversions-Raten erreicht im Vergleich zum Vorjahr? 5. Steigende Präsenz und Öffnungszahlen in Online-PR und Social Media Werden mehr Klicks im Internet erreicht durch Online-Links und Social Media-Links im Vergleich zum Vorjahr? Eine kompetente Optimierung der Homepage und der begleitenden Internet-Medien lohnt sich. Nach der Optimierung sollten die Webseiten-News und Inhalte kompetent verbreitet werden durch Direct-eMail, Online-PR, Social Media Aktivitäten, elektronische Fachmedien, Internet-Verzeichnisse, usw.) Externe Verstärkung für Kompetenz-Gewinn und Erfolg im Internet Fürs Internet-Marketing ist es wichtig, erfolgserprobt zu optimieren. Kompetente externe Verstärkung kann stufenweise beigezogen, erprobt und evaluiert werden. Bei überzeugenden ersten Ergebnissen kann man die Zusammenarbeit ausbauen. In jedem Fall profitiert man von einer kompetenten externen Verstärkung für die Internet-Strategie, Inhalt-Optimierung und Realisation. Wertvolle externe Impulse: Kostenfreie Chancen-Analyse Effiprom.com bietet eine kostenfreie Chancen-Analyse der Internet-Suchergebnisse von interessierten Unternehmungen. Auf http://www.effiprom.com findet man den Gutschein für eine Gratis-Stunde: Optimierungs-Beratung mit Umsetzungs-Hinweisen in einem schriftlichen Bericht. (Ende) Aussender: Effiprom GmbH Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.com Website: www.effiprom.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20161223009

