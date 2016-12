Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2016-12-23 / 12:04 Nürnberg, 23. Dezember 2016 - Die Müller adress GmbH hat heute ihre am 5. Dezember 2016 veröffentlichte Angebotsunterlage zu dem freiwilligen öffentlichen Teilerwerbsangebot für bis zu 1.431.538 Aktien der MyHammer Holding AG (ISIN DE000A11QWW6) aktualisiert. Je Aktie bietet die Müller adress den Aktionären jetzt 6,55 Euro in bar (Angebotsunterlage 5. Dezember 2016: 6,45 Euro in bar), was einem attraktiven Aufschlag von ca. 25,5% auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs und ca. 22% auf den letzten Schlusskurs vor Veröffentlichung der Teilerwerbsentscheidung entspricht. Die Aktualisierung der Angebotsunterlage ist im Internet unter www.muelleradress.de abrufbar. Die Annahmefrist ändert sich durch diese Aktualisierung nicht, sie läuft entsprechend weiter vom 5. Dezember 2016 bis 9. Januar 2017, 24:00 Uhr MEZ. Die Annahme ist während der Annahmefrist in Textform gegenüber der Depotbank des jeweiligen MyHammer Holding AG-Aktionärs zu erklären. Inhaber von Aktien der MyHammer Holding AG, die das Angebot bereits angenommen haben und dies auch weiterhin annehmen wollen, brauchen ihr Rücktrittsrecht nicht auszuüben und auch keine weiteren Handlungen vorzunehmen, um nach Maßgabe der Angebotsänderung den erhöhten Angebotspreis zu erhalten. Nach Eintritt der kartellrechtlichen Freigabe (siehe Veröffentlichung auf www.muelleradress.de vom 16. Dezember 2016) steht der Vollzug des Erwerbsangebots weiter unter der Bedingung des Erreichens einer Mindesterwerbsschwelle von 25% plus einer Aktie des Grundkapitals der MyHammer Holding AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 5. Dezember 2016. Das Angebot ist kein Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff. WpÜG, das auf den Erwerb der Kontrolle der MyHammer Holding AG gerichtet ist. Im Gegensatz zu einem Übernahmeangebot gibt es für dieses Teilerwerbsangebot keine zusätzliche Annahmefrist von zwei Wochen nach § 16 Absatz 2 WpÜG (sog. "Zaunkönig-Regelung"), in der die MyHammer Holding AG-Aktionäre das Angebot nach Ablauf der Annahmefrist annehmen können. Das Angebot wird von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als M&A-Berater sowie rechtlich von P+P Pöllath + Partners begleitet. Über Müller adress GmbH Die Müller adress GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich zu 100% im Besitz von Gunther Oschmann befindet. Gunther Oschmann, dessen Großvater Hans Müller vor mehr als 65 Jahren die Fernsprechbuch-Verlag Hans Müller K.G. gründete, engagiert sich dafür, mittelständische Unternehmen kommunikations- und erfolgsstärker zu machen. Ursprünglich zählten in erster Linie Unternehmen, die Verzeichnislösungen anboten, zu diesen Geschäftsaktivitäten. Heute engagiert er sich neben den klassischen Verzeichnisprodukten auch stark im lokalen Rundfunk- und TV-Segment, bei Wochenblättern sowie im digitalen Bereich und agiert dabei erfolgreich auch zusammen mit anderen Unternehmern. Unter anderem zählen die Beteiligungen an über 30 Radiosendern wie z.B. Radio Charivari dazu. Die Beteiligungen erfolgen dabei sowohl mehrheitlich als auch in Form von Minderheitsbeteiligungen und haben zum Ziel, die langfristige Weiterentwicklung der Unternehmen partnerschaftlich gemeinsam mit den Führungskräften sowie den Mitgesellschaftern im Sinne der mittelständischen Kunden dieser Unternehmen zu fördern. Pressekontakt: Charles Barker Corporate Communications GmbH Tobias Eberle / Thomas Katzensteiner 069.79409024 / 069.79409025 Tobias.Eberle@charlesbarker.de / Thomas.Katzensteiner@charlesbarker.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Müller adress GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2016-12-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 532847 2016-12-23

