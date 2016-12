FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0445 US-Dollar und damit so viel wie am Morgen. Die Kursausschläge waren nicht nur zwischen Euro und Dollar, sondern auch zwischen vielen anderen Währungspaaren übersichtlich.

Impulse durch Konjunkturdaten blieben im Vormittagshandel weitgehend aus. Das britische Pfund konnte selbst von überraschend positiven Wachstumsdaten nicht profitieren und verlor zuletzt gegenüber dem Dollar an Boden. Das Statistikamt ONS meldete für das dritte Quartal eine Wachstumsrate von 0,6 Prozent, was 0,1 Punkte über einer vorherigen Schätzung lag. Von wirtschaftlichen Bremsspuren durch das Brexit-Votum ist auf der Insel bisher wenig bis nichts zu sehen.

Im Nachmittagshandel könnten einige Wirtschaftsdaten aus den USA für Bewegung sorgen. Es werden Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet./bgf/jsl/she

