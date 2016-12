Düsseldorf - In Abwesenheit von Tilgungszahlungen tritt in der kommenden Woche lediglich Italien am Primärmarkt für Staatsanleihen der Eurozone auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Stiefelstaat stocke am Donnerstag konventionelle BTPs auf. Die Details würden am heutigen Freitagabend bekannt gegeben. Die Analysten würden mit einem Zielvolumen von rund 5 Mrd. EUR rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...