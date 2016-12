Frankfurt - In Europa könnte 2017 unter anderem die Politik für Risiken und stärkeren Schwankungen an den Börsen sorgen. Der Multi-Asset-Fonds Deutsche Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) kann sehr flexibel auf wechselnde Marktbedingungen reagieren und eignet sich deshalb gerade für Zeiten, in denen sich die Bedingungen an den Börsen rasch ändern, so die Experten von DWS Investments.

Den vollständigen Artikel lesen ...