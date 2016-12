LU1100076550

Stockpicker schauen sich gezielt einzelne Unternehmen an und müssen keine Rücksicht auf den Index nehmen. Angewendet wird die Strategie zum Beispiel im Rouvier Valeurs, einem Aktienfonds, der sich auf den französischen Markt konzentriert.Nur die besten sollen ins Portfolio: Beim Stockpicking zählt allein die Analyse des Unternehmens, die Entwicklung des Gesamtmarkts spielt keine Rolle. Aufgrund der aktuell günstigen Bewertungen sieht Patrick Linden von der französischen Fondsgesellschaft Rouvier Associés vor allem in Europa gute Chancen für diese Anlagestrategie. Dabei muss sich das Management-Team von Rouvier sogar nur "vor der Haustüre" umsehen, um aussichtsreiche Kandidaten zu finden. So konzentriert sich etwa der Aktienfonds Rouvier Valeurs (ISIN:) auf günstig bewertete Qualitätsunternehmen aus Frankreich, sie machen aktuell 40 Prozent der geografischen Vermögensverteilung im Portfolio aus. Linden begründet diesen Fokus im Video-Interview (siehe unten) zum einen damit, dass französische Titel eine attraktive Performance aufweisen, zum anderen sei die räumliche Nähe zu den Unternehmen von Vorteil.

