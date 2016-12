Berlin (ots) - Zur aktuellen Terrorismusbekämpfung erklärt AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski:



"Wie der Anschlag in Berlin erneut zeigt, läuft die aktuelle Terrorismusbekämpfung derzeit gelinde gesagt suboptimal. Das liegt auf der einen Seite daran, dass CDU, SPD, GRÜNE und LINKE die Polizei über Jahrzehnte hinweg kaputt gespart und die Terrorgefahr auf deutschem Boden offensichtlich unterschätzt haben. Es liegt jedoch vor allem auch an der föderalen Struktur der Polizei, die eine effiziente Terrorismusbekämpfung deutlich erschwert. Wir müssen endlich die Kleinstaaterei in der Terrorismusbekämpfung überwinden und der Bedrohung zentralisiert begegnen.



Es ist nicht zielführend, wenn der Kampf gegen den Terror an einer Landesgrenze aufhört und an der nächsten wieder von vorne aufgenommen werden muss, was auch für die Strafverfolgung gilt. Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen den Landesbehörden verlaufen viel zu schleppend, sind voller Fehler und bergen die Gefahr, dass sich ein Terroranschlag wie in Berlin wiederholt.



Wir müssen daher eine zentrale Behörde zur Terrorbekämpfung unter einer Führung einrichten, die grenzübergreifend mit eigenen Mitteln und eigenen Befugnissen arbeiten kann. Sie muss die Aktivitäten in den Ländern steuern können, ohne auf die Landeseinheiten angewiesen zu sein: Eigenes Personal, eigene Mittel und Ausrüstung, zentralisierte Strafverfolgung und umfassende Befugnisse, für den bundesweiten Einsatz. Dafür müssen auch Gesetze angepasst werden.



Das hätte auch den Vorteil, dass diese 'Zentralbehörde' mit ausländischen Polizeibehörden mit einer einzigen Stimme sprechen könnte. Der Koordinationsaufwand wäre deutlich geringer. Wichtige Ressourcen würden dadurch gebündelt und deutlich effizienter zum Schutz unserer Bürger eingesetzt werden."



