Es ist die erfolgreichste Pop-Band Deutschlands: PUR. Seit über 30 Jahren begeistert die Band mit Sänger Hartmut Engler ihre Fans. Die Dokumentation "PUR - Die Geschichte einer Band" beleuchtet die Hintergründe des Erfolges und gibt Einblicke in den Alltag der Band aus Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg). Der Film wird am Samstag, 7. Januar, ab 21:50 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt, direkt im Anschluss können Zuschauer ab 23:20 Uhr mit "PUR - Das SWR1 Kopfhörer-Konzert" ein in Rottweil aufgezeichnetes Konzert der Band sehen.



Von der Schülerband bis zum großen Durchbruch Mit ihren Hits schrieb die Pop-Band PUR Geschichte. Mehr als zehn Millionen Menschen haben bereits eines ihrer Konzerte besucht. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Band: von den Anfängen als Schülerband, dem langen Ringen um einen eigenen Sound, dem unbedingten Willen zum Erfolg und den Hintergründen für den großen Durchbruch in den 90ern.



Soziales Engagement als Herzensangelegenheit Die Dokumentation begleitetet PUR auf ihrer "Achtung"-Tournee, bei einem Förderprojekt der Kinderhilfsaktion Herzenssache e. V., dessen Schirmherr Hartmut Engler ist, und in ihrem Heimatort Bietigheim-Bissingen. In exklusiven Interviews sprechen die Musiker über ihr soziales Engagement, den langen Aufstieg und über die Krisen, die sie gemeinsam durchstanden haben. Zu Wort kommen außerdem befreundete Musiker der Band, zum Beispiel Heinz Rudolf Kunze, Laith Al-Deen und Peter Morgenthaler von Fools Garden.



"PUR - Die Geschichte einer Band", 7. Januar, 21:50 Uhr "PUR - Das SWR1 Kopfhörer-Konzert", 7. Januar, 23:20 Uhr



