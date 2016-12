Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Voller Hoffnung blicken Händler und Analysten auf die kommenden Handelswochen bei DAX & Co. Zwischen Weihnachten und Neujahr wird zwar zunächst mit Ruhe an den Märkten gerechnet, dann dürften Nachkäufe von Fonds den Handel dominieren. Vor allem das bekannte "Window Dressing", also die Kurspflege in Richtung Jahresende, dürfte den Ton angeben. Aktien mit starker Entwicklung im Jahresverlauf profitieren üblicherweise am meisten davon. Umgekehrt könnten aber auch bei den großen Verlierern 2016 erste mutige Käufer auftauchen. Angesichts der dünnen Volumen zwischen den Jahren dürften schon kleine Orders für größere Kursbewegungen sorgen und sollten noch nicht überbewertet werden.

Gutes Zeichen: Januar 2016 noch in übler Erinnerung

Wichtiger als das Geplänkel vor Neujahr wird aber der Jahresstart 2017. Und mit Blick hierauf scheinen Marktteilnehmer sehr vorsichtig und kräftig abgesichert aus dem Jahr zu gehen. "Die Erinnerung an den Januar-Start 2016 ist noch zu frisch", sagt ein Händler. Der DAX war damals um 4,3 Prozent eingebrochen und hatte damit den schwächsten Jahresauftakt seit 1988 hingelegt. An einem einzigen Handelstag war damals die Hälfte aller 2015er-Gewinne ausradiert worden.

Derart auf dem falschen Fuß will man sich diesmal nicht erwischen lassen. An der Terminbörse Eurex haben in der Woche vor Weihnachten klar die Absicherungsgeschäfte überwogen. Händler sehen darin kein schlechtes Zeichen. "Wer absichert muss irgendwann eindecken und wird damit zum Käufer", so ein Händler. Gut abgesicherte Portfolios stabilisierten die Märkte, weil damit auch der Zwang zu Notverkäufen nicht mehr da sei.

Ein Grund der hohen Absicherungen könnte sein, dass bereits am 2. Januar der Caixin-Einkaufsmanager-Index aus China ansteht. Zum Handelsstart im Januar 2015 waren nämlich Konjunkturdaten aus China Auslöser des Kursdebakels gewesen. Sie hatten kräftig enttäuscht und das Szenario einer globalen Konjunkturerholung zunichte gemacht. Volkswirte gehen aber davon aus, dass er sich der nun anstehende Index leicht verbessert haben dürfte.

Erste Januar-Tage als Barometer für das gesamte Jahr

Freunde von statistischen und esoterischen Kursprognosen werden mit Spannung auf die Entwicklung in den ersten Börsentagen achten. Denn der berüchtigte "Januar-Effekt" wird von ihnen als Indikator für den Verlauf des gesamten Jahres betrachtet. Vor allem die "First Five Days of January" stehen dabei im Mittelpunkt. Sollten sie gut verlaufen, könnte auch das Jahr weiter nach oben zeigen.

Die Vorzeichen dafür sind nicht schlecht. Das Umfeld leicht steigender Zinsen wird als generell positiv für Aktien betrachtet. Hinzu kommt die Hoffnung auf gleichzeitig steigende Unternehmensgewinne. Allerdings warnten Analysten in den vergangenen Wochen bereits, dass konjunkturzyklische Aktien schon zu weit vorgelaufen sein könnten. Morgan Stanley wies darauf hin, dass sich die relative Bewertung dieser Titel schon ihren 40-Jahres-Hochs nähere. Wegen der hohen Aktienbewertungen könne also ein Teil der Gewinnerwartungen schon in den Kursen eingepreist sein.

Rentenmarkt bestätigt Konjunkturhoffnung noch nicht

Warnzeichen, die gegen eine konjunkturelle Erholung sprechen, gibt es kaum. Lediglich der Rentenmarkt macht einigen Marktteilnehmern sorgen. "Wenn der Markt wirklich auf eine Konjunkturerholung setzen wollte, warum sinken dann die Zinsen am langen Ende", mahnte ein Analyst. Denn eigentlich müsste die Erwartung einer kreditfinanzierten US-Konjunktur die Renditen der 10- bis 30-jährigen Anleihen nach oben treiben. Eine beruhigende Antwort dazu kann der Markt derzeit nicht liefern, Anleger sollten daher diese Entwicklung genau im Auge behalten.

Beim Euro hat sich das Gerede um die Parität zum US-Dollar mittlerweile beruhigt. Am Trend eines weiter starken US-Dollar zweifelt dennoch kaum jemand. So sieht Goldman Sachs den Long-Dollar-Trade vor allem gegen Euro und Pfund als mit am erfolgversprechendsten 2017. Als Kurstreiber sehen die Analysten weiter die starke Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa. Externe Ereignisse wie Terroranschläge könnten zusätzlich für Druck auf den Euro sorgen, befürchten inländische Händler. Schließlich würde damit die politische Unsicherheit im Jahr der Bundestagswahl steigen und sofort auf die Eurozone und ihre Zukunft ausstrahlen.

Neben dem Dollar setzt Goldman Sachs aber auch auf Europas Unternehmen und rät, auf die Dividenden der Euro-Stoxx-50-Unternehmen zu setzen. Bei einem Stand ihres hauseigenen Dividenden-Index von aktuell 115,9 Punkten, rechnen sie mit einem Anstieg auf 125 Zähler. Das impliziert die Erwartung von deutlichen Gewinnsteigerungen und damit auch Dividendenausschüttungen.

Nagelprobe für Konjunktur gleich in erster Woche

Wie plausibel das ist, können Anleger gleich in den ersten Januar-Tagen überprüfen, denn dann steht schon eine Unmenge an Konjunkturdaten an. Neben den wichtigen Daten aus China werden in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex und der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Wegen gestiegener Auslandsnachfrage und einem höherem Ölpreis dürfte der ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe zugelegt haben, erwarten die Volkswirte der BayernLB. Der US-Service-Bereich dürfte von der guten Konsumlaune profitieren. Der US-Arbeitsmarkt dürfte sich derweil auch im Dezember robust gezeigt haben und um rund 175.000 neue Stellen zulegen.

Im Euro-Raum steht dagegen die Inflation im Fokus. Ausgelöst durch den Ölpreisanstieg wird die Inflationsrate in der Währungsunion im Dezember "einen spürbaren Sprung nach oben machen", glaubt die BayernLB. Bei den Aufträgen für die deutsche Industrie dürfte sich dagegen der jüngst starke Anstieg nicht wiederholen. Dennoch sollte das vierte Quartal im Rückblick erfreulich ausgefallen sein. Vom deutschen BIP erwarten die Analysen ein kräftiges Plus von 1,8 Prozent. Ein guter Ausblick also für Anleger, die Aktien mit Blick auf eine starke Konjunkturerholung kaufen.

