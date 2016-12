KOSTAL Solar Electric (Freiburg) hat anlässlich seines zehnjährigen Firmenjubiläums 25.000 Euro für Solar-Projekte in Ostafrika gespendet. Geschäftsführer Werner Palm und Marketingleiter Markus Vetter übereichten in Freiburg den Scheck an den Vorstand der Stiftung Solarenergie, Dr. Harald Schützeichel.

