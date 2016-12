Liebe Leser,

Fresenius hat erneut erfreuliche Ergebnisse präsentiert. In den ersten 9 Monaten stiegen der Umsatz um 4,8% und der Gewinn um 13,6%. Gewachsen ist der Konzern in allen Sparten und den wichtigen Regionen Nordamerika, Europa und Asien. Wachstumstreiber Nummer 1 mit einem Umsatzzuwachs von 6,6% auf 11,8 Mrd € war die Tochter FMC, die auch ihre operative Marge auf 14% verbessern konnte. Verantwortlich waren leicht angehobene Erstattungssätze für Dialyse-Behandlungen in den ...

