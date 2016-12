Leipzig (ots) - Samstagabend, 20.15 Uhr - die Königsdisziplin der Fernsehunterhaltung. Und der König dieser Disziplin heißt auch 2016 Florian Silbereisen.



Mit der vom Mitteldeutschen Rundfunk in Koproduktion mit dem Bayrischen Rundfunk für DAS ERSTE produzierten Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" erreichte Florian Silbereisen mehr Zuschauer als alle anderen Shows am Samstagabend im gesamten Jahr. Zur besten und meistumkämpften Sendezeit um 20.15 Uhr verfolgten 6,76 Millionen Zuschauer die weihnachtliche Show im Ersten und machten Florian Silbereisen zur Nummer eins. Florian Silbereisen freut sich: "Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass sich die Wahnsinnsquote unserer Schlagerbooom-Show im Oktober noch toppen lässt. Es ist wirklich unglaublich, dass die Adventsfest-Show nun auf Platz eins gelandet ist!"



Und auch Wolf-Dieter Jacobi, Programmdirektor Leipzig des Mitteldeutschen Rundfunks ist sehr zufrieden: "Ich freue mich sehr über diesen großartigen Erfolg der Adventsfest-Show und vor allem darüber, dass wir auch die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren mit einem Marktanteil rund 10 Prozent begeistern konnten. Auch im kommenden Jahr 2017 können sich alle Fans dieses überragenden Entertainers auf tolle Unterhaltungsshows im Ersten und im MDR freuen".



