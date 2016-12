Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag mit dem tunesischen Staatspräsidenten Beji Caid Essebsi über die Rückführung abgelehnter Asylbewerber in das Land sprechen. Merkel werde mit dem tunesischen Präsidenten telefonieren, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer an. "Dabei wird es natürlich auch um die Rückführungen gehen", sagte sie. Tunesien ist im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Berlin unter starke Kritik geraten.

Der am Freitag erschossene mutmaßliche Attentäter, der Tunesier Anis Amri, war trotz eines abgelehnten Asylantrags nicht von Tunesien zurückgenommen worden. Dies hatte eine heftige politische Debatte über das Thema ausgelöst. So warf Grünen-Chef Cem Özdemir Tunesien vor, die Abschiebung Amris verzögert zu haben. "Es kann nicht sein, dass manche Länder über Unterstützung dankbar sind, aber sich weigern, Verbrecher aus ihren Ländern wieder aufzunehmen", sagte er der Bild-Zeitung.

December 23, 2016

